«Буде-Глимт» — «Арсенал»: счет матча 0:1,обзор голов

Лондонскийодержал выездную победу над норвежским(0:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

На 24-й минуте прошла проникающая передача на правый край штрафной площади хозяев на Букайо Сака, который пробил по воротам, метя в дальний угол Мяч попал в защитника, отскочил в голову Букайо, от которой зашёл в ближний угол.

«Арсенал» лидирует в группе A с 9 очками в 3 матчах, «Буде-Глимт» идет на второй строчке с 4 очками в 4 играх.

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В матче 4-го тура группы D бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле сыграл вничью с португальской «Брагой» — 3:3.

В составе гостей хет-трик оформил португальский нападающий Витор Оливейра (15-я, 36-я и 41-я минуты), которому дважды ассистировал полузащитник Рикарду Орта.

За бельгийцев дубль на 20-й и 62-й минутах оформил нигерийский нападающий Виктор Бонифас, еще один гол забил форвард Данте Ванзер (49).

«Юнион» возглавляет группу Д с 10 чоками, «Брага» на втором месте — 7 очков, «Унион» и «Мальме» свой матч еще не провели.