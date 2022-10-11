«Милан» — «Челси»: счет матча 0:2, обзор голов

Лондонскийодержал выездную победу над(2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 18-й минуте прошёл проникающий пас в штрафную хозяев на Маунта, защитник «Милана» Фикайо Томори оказался у Мэйсона за спиной и только отчаянным хватанием англичанина за плечи сумел остановить его прорыв.

Результатом стала прямая красная карточка игроку «Милана» и пенальти, который успешно реализовал Жоржиньо .

А на 34-й минуте Ковачич покатил в штрафную «Милана» на Маунта, тот в касание вырезал направо на Стерлинга, но Рахима опередил его же партнёр — Обамеянг. Форвард из Габона заметно ускорился и ударом низом не оставил никаких шансов Тэтэрушану.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Милан — Челси 0:2 Голы: 0:1 Жоржиньо (пенальти) (21'), 0:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (34') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Пьер Калюлю, Маттео Габбиа, Фикайо Томори, Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 80'), Исмаэль Беннасер (Томмазо Побега, 62'), Сандро Тонали, Раде Крунич, Браим Диас (Серджино Дест, 37'), Оливье Жиру (Анте Ребич, 63'), Рафаэл Леау (Дивок Ориги, 80') Челси: Пьер-Эмерик Обамеянг (Кай Хаверц, 79'), Рахим Стерлинг (Рубен Лофтус-Чик, 63'), Мэйсон Маунт (Конор Галлахер, 46'), Бен Чилвел (Марк Кукурелья, 89'), Жоржиньо, Матео Ковачич, Рис Джеймс (Сесар Аспиликуэта, 62'), Калиду Кулибали, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Оливье Жиру (20'), Мэйсон Маунт (20'), Рахим Стерлинг (29'), Маттео Габбиа (33'), Раде Крунич (36'), Томмазо Побега (66'), Конор Галлахер (86'), Сандро Тонали (89'), Фоде Балло-Туре (90') Удаление: Фикайо Томори (18')

В группе E лидирует «Челси» с 7 очками. Далее идут «Зальцбург» (6 очков), «Милан» (4 очка) и «Динамо» (4 очка).