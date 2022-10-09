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    «Торино» на последних минутах вырвал ничью с «Эмполи»

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    «Торино» на своем поле сыграл против «Эмполи» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на 11-й минуте матча «Торино» остался в меньшинстве, так как с поля был удален Антонио Санабриа. Так же на 27-й минуте матча забил гол россиянин Алексей Миранчук, но его не засчитали из-за офсайда.

    На 49-й минуте поединка Маттиа Дестро из штрафной отправил мяч в створ ворот и вывел «Эмполи» вперед. И только на 90-й минуте матча «Торино» смог сравнять счет благодаря голу Саши Лукича — 1:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Эмполи 1:1
    Голы: 0:1 Маттиа Дестро (49'), 1:1 Саша Лукич (90') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи (Янн Карамо, 88'), Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Ола Эйна (Мергим Войвода, 74'), Саша Лукич, Кароль Линетти (Самуэле Риччи, 67'), Валентин Лацаро, Алексей Миранчук (Неманья Радоньич, 74'), Никола Влашич, Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 67') Эмполи: Nicolo Cambiaghi (Маттиа Дестро, 46'), Сэм Ламмерс (Марко Пьяца, 46'), Недим Байрами (Себастьян Валюкевич, 78'), Филиппо Бандинелли (Лиам Хендерсон, 69'), Рэзван Марин, Николас Хаас, Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Кони де Винтер, Тайронн Эбюэхи (Петар Стоянович, 77'), Гульельмо Викарио Предупреждения: Антонио Санабрия (14'), Филиппо Бандинелли (25'), Фабьяно Паризи (56'), Пьетро Пеллегри (80'), Рэзван Марин (80'), Гульельмо Викарио (90 + 4')

    «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 11 очков, а «Эмполи» находится на 13-м месте с 8 баллами в активе.

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