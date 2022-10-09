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    Галактионов: Не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку в матче с «Торпедо»

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу.

    После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане...

    Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.

    Конечно, играть в таком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно. Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры.

    И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики. Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки», — приводит слова тренера сайт клуба.

    «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Нижний Новгород» (13 очков) идет на десятой позиции.

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