Галактионов: Не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку в матче с «Торпедо»

Главный тренерпрокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против(0:0).

«В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу.

После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане...

Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.

Конечно, играть в таком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно. Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры.

И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики. Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки», — приводит слова тренера сайт клуба.

«Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Нижний Новгород» (13 очков) идет на десятой позиции.