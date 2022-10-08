АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Саутгемптон», «Брайтон» против «Тоттенхэма», «Арсенал» примет «Ливерпуль»

Эрлинг Холанн в матче с «Саутгемптоном»

Поединки пройдут с 8 по 10 октября.

«Борнмут» — «Лестер» 2:1

В 10-м туре АПЛ «Лестер» на выезде потерпел поражение от «Борнмута» со счетом 1:3.

На старте матча Патсон Дака подарил гостям преимущество в один мяч. С 68-й по 71-ю минуту поединка «вишни» сравняли счет и вышли вперед. По голу забили Филип Биллинг и Райан Кристи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Лестер 3:1 Голы: 0:1 Патсон Дака (10'), 1:1 Филип Биллинг (68'), 2:1 Райан Кристи (71'), 3:1 (90 + 3') Борнмут: Нето, Адам Смит, Крис Мепэм, Маркос Сенеси, Райан Фредерикс (Jack Stacey, 72'), Маркус Таверньер, Льюис Кук, Хефферсон Лерма, Филип Биллинг (Jaidon Anthony, 77'), Доминик Соланке (Киффер Мур, 90'), Райан Кристи Лестер: Патсон Дака (Даниэль Амарти, 67'), Харви Льюис Барнс, Кирман Дьюсбери-Холл, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Бубакари Сумаре (Келечи Ихеаначо, 79'), Джеймс Джастин (Айосе Перес, 86'), Ваут Фас, Джонни Эванс, Тимоти Кастань (Джейми Варди, 67'), Дэнни Уорд Предупреждения: Райан Фредерикс (40'), Бубакари Сумаре (59'), Джеймс Мэддисон (88')

Набрав 12 очков, «Борнмут» вышел на 8-е место в турнирной таблице. «Лестер» проиграл в седьмой раз в этом сезоне. У команды Брендана Роджерса 4 очка и предпоследнее место.

«Манчестер Сити» — «Борнмут» 4:0

«Манчестер Сити» продолжает свой подъем в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы разнесла «Саутгемптон» со счетом 4:0 в матче 10-го тура.

Хозяева ушли на перерыв с комфортным счетом 2:0. Сначала забил Жоау Канселу, а после этого отметился Фил Фоден, который в предыдущем эпизоде сделал ассист.

На старте второй половины встречи «горожане» продолжили забивать. Рияд Марез с передачи Родри утроил результат. Точку в матче поставил Эрлинг Холанн, который воспользовался пасом Жоау Канселу на 65-й минуте. Это 15-й гол норвежца в 9 матчах турнира.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Саутгемптон 4:0 Голы: 1:0 Жоау Канселу (20'), 2:0 Филип Фоден (32'), 3:0 Рияд Марез (49'), 4:0 Эрлинг Холанд (65') Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу (Серхио Гомес, 71'), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке, Кевин Де Брёйне (Julian Alvarez, 70'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Rico Lewis, 78'), Филип Фоден (Джек Грилиш, 58'), Эрлинг Холанд, Рияд Марез (Коул Палмер, 70') Саутгемптон: Че Адамс, Адам Армстронг (Мусса Дженепо, 66'), Джо Арибо (Juan Larios Lopez, 79'), Ибраима Диало, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг (Мохамед Эльюнуссип, 66'), Ромен Перро, Армель Белла-Котчап, Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс (Sekou Mara, 79'), Gavin Bazunu Предупреждение: Кайл Уолкер-Питерс (20')

«Сити» временно возглавил таблицу АПЛ, набрав 23 очка. «Саутгемптон» потерпел очередное фиаско и с 7 баллами занимает 16-ю позицию.

«Ньюкасл» — «Брентфорд» 5:1

В другом матче отчетного тура «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Брентфордом» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Бруно Гимарайнс (21-я и 56-я минуты), еще по голу забили Джейкоб Мёрфи (28) и Мигель Альмирон (82).

Гости ответили голом Айвана Тоуни, реализовавшего пенальти на 54-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Брентфорд 5:1 Голы: 1:0 Бруно Гимарайнс (21'), 2:0 Джейкоб Мёрфи (28'), 2:1 Айван Тони (пенальти) (54'), 3:1 Бруно Гимарайнс (56'), 4:1 Мигель Альмирон (82'), 5:1 Этан Пиннок (автогол) (90') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Крис Вуд, 84'), Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс (Аллан Сент-Максимен, 78'), Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон (Эллиот Андерсон, 84'), Каллум Уилсон (Мэтт Таргетт, 84'), Джейкоб Мёрфи (Жоэлинтон, 66') Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 62'), Рико Генри, Матиас Йенсен, Шандон Баптист (Фрэнк Аниика, 63'), Josh Dasilva (Витали Янельт, 46'), Аарон Хики (Саман Годдос, 83'), Бен Ми (Миккель Дамсгор, 71'), Этан Пиннок, Kristoffer Ajer, Дэвид Райа Предупреждение: Айван Тони (45 + 1')

Окончательный счет установил ямайский защитник «Брентфорда» Итан Пиннок, срезавший мяч в свои ворота на 90-й минуте.

«Челси» — «Вулверхэмптон» 3:0

Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

На 45-й минуте лондонцы подали угловой , мяч выскочил на противоположный фланг, оттуда выполнил навес Мейсон Маунт, а в штрафной Кай Хаверц перевисел Семеду и отправил мяч за шиворот Жозе Са.

На 54-й минуте прошла контратака «синих», Кристиан Пулишич сыграл в стеночку с Маунтом, англичанин отдал отличный пас с разворота на партнера, а Пулишич выход реализовал один на один.

На 90-й минуте Армандо Броя в контратаке забежал за спину защитника «волков», сумел его переиграть и пробить в самый угол под дальней штангой.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Вулверхэмптон 3:0 Голы: 1:0 Кай Хаверц (45 + 3'), 2:0 Кристиан Пулишич (54'), 3:0 Армандо Броя (89') Челси: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик (Матео Ковачич, 66'), Жоржиньо, Конор Галлахер (Карни Чуквуэмека, 86'), Марк Кукурелья, Кристиан Пулишич (Рис Джеймс, 72'), Мэйсон Маунт (Армандо Броя, 72'), Кай Хаверц (Хаким Зиеш, 86') Вулверхэмптон: Диего Силва (Хван Хи Чан, 57'), Гонсалу Гуэдеш (Joe Hodge, 46'), Даниэл Поденсе, Адама Траоре (Чем Кэмпбелл, 72'), Жоау Моутинью, Matheus Nunes, Хонни Отто (Rayan Ait-Nouri, 72'), Toti Gomes, Макс Килман, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (22'), Жоржиньо (60')

«Челси» одержал третью победу подряд, набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» проиграл третий матч подряд и находится на 18-й позиции (6 очков).

«Брайтон» — «Тоттенхэм»

8 октября, 19:30 мск

«Вест Хэм» — «Фулхэм»

9 октября, 16:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Лидс»

9 октября, 16:00 мск

«Арсенал» — «Ливерпуль»

9 октября, 18:30 мск

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

9 октября, 21:00 мск

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

10 октября, 22:00 мск