Промес рассказал, как изменилась его игра с приходом в команду Абаскаля

Нападающий «Спартака»рассказал, как на него повлиял главный тренер команды

По словам Промеса, именно Абаскаль открыл в нем не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда.

«Особенно в нашей нынешней схеме. Я в большей степени действую как центральный нападающий.

И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг.

Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга», — сказал нидерландский футболист в интервью пресс-службе красно-белых.

Промес провел в текущем чемпионате России 11 матчей, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.