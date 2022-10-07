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    Промес рассказал, как изменилась его игра с приходом в команду Абаскаля

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как на него повлиял главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    По словам Промеса, именно Абаскаль открыл в нем не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда.

    «Особенно в нашей нынешней схеме. Я в большей степени действую как центральный нападающий.

    И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг.

    Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга», — сказал нидерландский футболист в интервью пресс-службе красно-белых.

    Промес провел в текущем чемпионате России 11 матчей, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

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