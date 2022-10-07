«Лион» и «Тулуза» разошлись миром

на своем поле сыграл противв рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте поединка. Тете переиграл голкипера и ударил в правый нижний угол ворот, тем самым вывел «Лион» вперед — 1:0. Но на 67-й минуте встречи Рафаэл Ратао смог пробить из центра штрафной и сравнял счет — 1:1.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Тулуза 1:1 Голы: 1:0 Тете (3'), 1:1 Rafael Ratao (67') Лион: Антони Лопеш, Мало Гюсто, Тьяго Мендес, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Johann Lepenant, Корентин Толиссо (Максанс Какере, 68'), Тете (Райан Шерки, 79'), Александр Ляказетт, Карл Токо Экамби, Мусса Дембеле (Жефф Рен-Аделед, 68') Тулуза: Fares Chaibi, Тёйс Даллинга (Rafael Ratao, 58'), Закария Абухляль, Branco Van den Boomen (Moussa Diarra, 84'), Стейн Спирингс, Brecht Dejaegere (Денис Генро, 77'), Иссиага Силла, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Kevin Keben Biakolo, Максим Дюпе Предупреждения: Тёйс Даллинга (4'), Закария Абухляль (30'), Карл Токо Экамби (88'), Райан Шерки (90 + 1')

«Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 14 очков, а «Тулуза» располагается на 11-м месте с 12-ю баллами в активе.