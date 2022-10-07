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    Артета прокомментировал победу в игре с «Будё-Глимт»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Арсенал Будё-Глимт
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче 3-го тура Лиги Европы с «Будё-Глимт» со счетом 3:0.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я очень рад победе, шестью очкам и отсутствию пропущенных мячей. Но нам не хватало качества во взаимодействии между игроками, а также последовательности и доминирования.

    В финальной трети поля мы выглядели очень опасно, голы были качественными.

    Что касается ранних замен во втором тайме, вы видели, что футболисты играли с разной интенсивностью, поэтому нам пришлось внести изменения», — сказал Артета BT Sport.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Арсенал» обогнал «Буде-Глимт» (4 очка) и возглавил группу А с 6 очками. Следом идет ПСВ (4 очка) и «Цюрих» (0 очков).

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