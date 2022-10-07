Артета прокомментировал победу в игре с «Будё-Глимт»

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Я очень рад победе, шестью очкам и отсутствию пропущенных мячей. Но нам не хватало качества во взаимодействии между игроками, а также последовательности и доминирования.
В финальной трети поля мы выглядели очень опасно, голы были качественными.
Что касается ранних замен во втором тайме, вы видели, что футболисты играли с разной интенсивностью, поэтому нам пришлось внести изменения», — сказал Артета BT Sport.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Арсенал» обогнал «Буде-Глимт» (4 очка) и возглавил группу А с 6 очками. Следом идет ПСВ (4 очка) и «Цюрих» (0 очков).