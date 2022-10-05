ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиЖертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги?
    Все новости спорта

    Куртуа — вне заявки «Реала» на матч с «Шахтером»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Украины Шахтер Донецк
    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не примет участия в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

    Тибо Куртуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тибо Куртуа

    В опубликованной мадридцами заявке на игру три вратаря — Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес.

    Ранее сообщалось, что Куртуа выбыл на неопределенный срок из-за проблемы со спиной. В воскресенье, 2 октября, он не принял участия в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Мадридцы потеряли очки — игра завершилась со счетом 1:1.

    В нынешнем сезоне Куртуа провел за «Реал» девять матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов, завершив три встречи на ноль.

    Матч «Реал» — «Шахтер» состоится 5 октября в Мадриде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Челси» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Челси» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • В столице СКА продолжит отбирать очки и местных команд
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Реал» упрется в тылы «горняков»
  • «Реал» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры