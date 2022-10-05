Куртуа — вне заявки «Реала» на матч с «Шахтером»

Вратарь «Реала»не примет участия в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

В опубликованной мадридцами заявке на игру три вратаря — Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес.

Ранее сообщалось, что Куртуа выбыл на неопределенный срок из-за проблемы со спиной. В воскресенье, 2 октября, он не принял участия в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Мадридцы потеряли очки — игра завершилась со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне Куртуа провел за «Реал» девять матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов, завершив три встречи на ноль.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится 5 октября в Мадриде.