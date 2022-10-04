Стало известно, как «Матч ТВ» будет освещать ЧМ-2022

Генеральный продюсер «Матч ТВ»рассказал, как телеканал планирует освещать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» покажет весь чемпионат мира по футболу на своих каналах.

«Планируем туда (в Катар) командировку наших съемочных групп. То есть у нас традиционно будет большой объем аналитических программ "Все на Матч!".

Мы также готовим большую студию в Москве, которая будет отличаться от нашей основной 27‑й студии.

Готовимся к главному событию сезона. Думаю, нашим зрителям понравится», — приводит слова Тащина «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 на восьми стадионах из пяти городов.

В матче-открытии турнира в Эль-Хауре встретятся сборные Катара и Эквадора. А последняя, 64-я игра ЧМ-2022 будет сыграна на «Национальном стадионе» в Лусаиле 18 декабря.