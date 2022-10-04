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    Стало известно, как «Матч ТВ» будет освещать ЧМ-2022

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    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как телеканал планирует освещать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре.

    «Матч ТВ» покажет весь чемпионат мира по футболу на своих каналах
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    «Матч ТВ» покажет весь чемпионат мира по футболу на своих каналах

    Ранее стало известно, что «Матч ТВ» покажет весь чемпионат мира по футболу на своих каналах.

    «Планируем туда (в Катар) командировку наших съемочных групп. То есть у нас традиционно будет большой объем аналитических программ "Все на Матч!".

    Мы также готовим большую студию в Москве, которая будет отличаться от нашей основной 27‑й студии.

    Готовимся к главному событию сезона. Думаю, нашим зрителям понравится», — приводит слова Тащина «Матч ТВ».

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    • Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 на восьми стадионах из пяти городов.

    В матче-открытии турнира в Эль-Хауре встретятся сборные Катара и Эквадора. А последняя, 64-я игра ЧМ-2022 будет сыграна на «Национальном стадионе» в Лусаиле 18 декабря.

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