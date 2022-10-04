Глава «Матч ТВ»: В новом телесезоне будет больше спорта и никаких художественных фильмов

Генеральный продюсер «Матч ТВ»сообщил, что телеканал больше не будет показывать художественные фильмы.

По словам Тащина, в сетке канала останутся только спортивные трансляции.

«Новый телесезон на "Матч ТВ" — больше спорта и никаких художественных фильмов!

Наверняка, вы уже заметили изменения в телепрограмме — оттуда уже пропали все фильмы, и это не временно.

Сетку федерального телеканала теперь наполнят прямые и записные трансляции, документальное кино о спорте и спортсменах, увеличим и количество аналитических студийных программ, ток-шоу.

Рассчитываем в ближайшее время запустить и несколько новых форматов.

Надеемся, что вы, наши зрители, по достоинству оцените нововведения. И в вашей жизни будет больше спорта!», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» покажет весь чемпионат мира по футболу на своих каналах.