ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • 14:17
    • Наиль Измайлов избран президентом ФНЛ
  • 13:36
    • Федотов: Арбитры РПЛ поймали звезду. Собрать всех в одну кучу, в мешок — и во Вторую лигу
    Все новости спорта

    Глава «Матч ТВ»: В новом телесезоне будет больше спорта и никаких художественных фильмов

    Футбол Футбол на ТВ Футбол России
    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал больше не будет показывать художественные фильмы.

    В сетке «Матч ТВ» останутся только спортивные трансляции
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В сетке «Матч ТВ» останутся только спортивные трансляции

    По словам Тащина, в сетке канала останутся только спортивные трансляции.

    «Новый телесезон на "Матч ТВ" — больше спорта и никаких художественных фильмов!

    Наверняка, вы уже заметили изменения в телепрограмме — оттуда уже пропали все фильмы, и это не временно.

    Сетку федерального телеканала теперь наполнят прямые и записные трансляции, документальное кино о спорте и спортсменах, увеличим и количество аналитических студийных программ, ток-шоу.

    Рассчитываем в ближайшее время запустить и несколько новых форматов.

    Надеемся, что вы, наши зрители, по достоинству оцените нововведения. И в вашей жизни будет больше спорта!», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

    Ранее стало известно, что «Матч ТВ» покажет весь чемпионат мира по футболу на своих каналах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Энфилде» забьют все
  • «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?
  • «Аякс» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры