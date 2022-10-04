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    «Ливерпуль» — «Рейнджерс». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Рейнджерс»

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    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп
    Добро пожаловать на «Энфилд», где в гости к английскому «Ливерпулю» приедет шотландский «Рейнджерс». За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав три очка после двух туров. Крайне неудачно мерсисайдцы стартовали в турнире в Неаполе, где они были разгромлены командой Лучано Спаллетти со счетом 4:1. Спустя неделю «Ливерпуль» проводил первый домашний матч и снова испытал немалое количество проблем. Во встрече с «Аяксом» подопечные Юргена Клоппа отличились на 17-й минуте, забил Салах. Но уже спустя 10 минут полузащитник амстердамцев Кудус восстановил равновесие. Равный счет сохранялся вплоть до 89-й минуты игры, когда Матип в результате углового поразил ворота «Аякса» и принес мерсисайдцам важную победу.

    В чемпионате Англии «Ливерпуль» все также не может найти себя. После семи сыгранных матчей красные идут лишь на девятом месте, набрав 10 очков. В последнем туре подопечные Юргена Клоппа уже в четвертый раз сыграли вничью, разойдясь дома миром с «Брайтоном» (3:3).

    «Рейнджерс»

    Шотландский клуб замыкает таблицу группы А, не набрав ни одного очка после двух туров. В первом матче подопечные Джованни ван Бронкхорста с разгромным счетом уступили на выезде «Аяксу» (0:4). Во втором туре на «Айброкс» «Рейнджерс» принимал «Наполи» и вновь потерпел крупное поражение (0:3). Шотландцы так и не смоли отличиться ни в одном матче и вполне заслуженно расположились внизу турнирной таблицы.

    В чемпионате Шотландии дела у «Рейнджерс» складываются куда лучше. После восьми туров коллектив Джованни ван Бронкхорста находится на второй позиции (19 очков), уступая два балла лидирующему «Селтику». В крайнем матче чемпионата «Рейнджерс» разгромил на выезде «Хартс» со счетом 4:0.

    Личные встречи

    «Ливерпуль» и «Рейнджерс» встречались между собой один раз. В товарищеской встрече 2011 года сильнее был шотландский клуб (1:0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.05.

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