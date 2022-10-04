«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа в своем чемпионате выступает не лучшим образом. «Ливерпуль» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.

В своем предыдущем матче мерсисайдцы вновь потеряли очки. Дома «Ливерпуль» не смог переиграть «Брайтон» (3:3).

Коэффициенты матча Ливерпуль — Глазго Рейнджерс 1X2Новым игрокам 1.158.0017.00Фрибет$40

Вот и в Лиге чемпионов «Ливерпуль» отнюдь не блещет результатами. После двух сыгранных матчей англичане набрали всего 3 очка.

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«Ливерпуль» наверняка будет активно атаковать. Роберто Фирмино и Мохаммед Салах способны взломать оборону любого соперника.

«Глазго Рейнджерс»

Шотландцы в своем квартете пока являются аутсайдером. В двух матчах команда не набрала ни одного очка, пропустив 7 мячей в свои ворота.

В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Глазго Рейнджерс» разгромно уступил. Дома шотландцы пали перед натиском «Наполи» (0:3).

После того «рейнджеры» добыли две победы в своем чемпионате. Поочередно были обыграны «Данди Юнайтед» (2:1) и «Хартс» (0:4).

В этом поединке «Рейнджерс» наверняка постарается разжиться очками. Правда, действовать гости явно будут вторым номером.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают взять за 9.60, а победу «Глазго Рейнджерс» — за 19.00.

«Ливерпуль» постарается улучшить свою разницу забитых и пропущенных мячей. «Рейнджерс» в групповом раунде пока не забил ни разу .

Команда Клоппа испытывает заметные трудности с надежностью тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.