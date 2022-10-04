«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа в своем чемпионате выступает не лучшим образом. «Ливерпуль» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.
В своем предыдущем матче мерсисайдцы вновь потеряли очки. Дома «Ливерпуль» не смог переиграть «Брайтон» (3:3).
Коэффициенты матча Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
Вот и в Лиге чемпионов «Ливерпуль» отнюдь не блещет результатами. После двух сыгранных матчей англичане набрали всего 3 очка.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Ливерпуль» наверняка будет активно атаковать. Роберто Фирмино и Мохаммед Салах способны взломать оборону любого соперника.
«Глазго Рейнджерс»
Шотландцы в своем квартете пока являются аутсайдером. В двух матчах команда не набрала ни одного очка, пропустив 7 мячей в свои ворота.
В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Глазго Рейнджерс» разгромно уступил. Дома шотландцы пали перед натиском «Наполи» (0:3).
После того «рейнджеры» добыли две победы в своем чемпионате. Поочередно были обыграны «Данди Юнайтед» (2:1) и «Хартс» (0:4).
В этом поединке «Рейнджерс» наверняка постарается разжиться очками. Правда, действовать гости явно будут вторым номером.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают взять за 9.60, а победу «Глазго Рейнджерс» — за 19.00.
«Ливерпуль» постарается улучшить свою разницу забитых и пропущенных мячей. «Рейнджерс» в групповом раунде
Команда Клоппа испытывает заметные трудности с надежностью тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.