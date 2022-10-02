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    «Лорьян» победил «Лилль» в матче Лиги 1

    «Лорьян» — «Лилль»: счет 2:1, обзор голов

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    «Лорьян» вырвал победу у «Лилля» в матче 9-го тура Лиги 1. Поединок закончился со счетом 2:1.

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    Победный мяч хозяев был забит за 3 минуты до конца основного времени встречи. Автором гола стал Тео ле Бри.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Лилль 2:1
    Голы: 1:0 Бафоде Диаките (автогол) (9'), 1:1 Джонатан Дэвид (78'), 2:1 Theo Le Bris (87') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Gedeon Kalulu, Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф, Энцо Ле Фе (Крислен Матсима, 90'), Лоран Абергель, Стефан Диарра (Theo Le Bris, 69'), Julien Ponceau (Бонке Инносент, 69'), Данго Уаттара, Теремас Моффи (Ибраима Коне, 86') Лилль: Джонатан Дэвид, Жонатан Бамба, Анхель Гомес (Андре Гомеш, 70'), Адам Уна, Жонас Мартен (Реми Кабелла, 46'), Бенжамен Андре (Мохамед Байо, 86'), Исмаили, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Бафоде Диаките (Аким Зедадка, 70'), Люка Шевалье Предупреждения: Анхель Гомес (25'), Данго Уаттара (34'), Лоран Абергель (42'), Жонас Мартен (45'), Бафоде Диаките (49'), Данго Уаттара (62')

    После этого результата «Лорьян» имеет 22 очка и занимает 3-е место. У «Лилля» 13 пунктов и 8-я позиция.

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