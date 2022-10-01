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    «Марсель» возглавил таблицу Лиги 1

    «Анже» — «Марсель»: счет 0:3, обзор голов

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    «Марсель» на выезде разгромил «Анже» в матче 9-го тура Лиги 1. Счет составил 3:0 в пользу гостей.

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    В первом тайме разницу сделал Жонатан Клосс. Во второй половине «провансальцы» начали добивать соперника. По голу забили Луис Суарес и Жерсон.

    Лига 1. 9-й тур
    Анжер — Марсель 0:3 (0:1, 0:2)
    Голы: 0:1 — 35 Клосс, 0:2 — 50 Суарес, 0:3 — 59 ЖерсонАнже: Фофана, Валери, Блажич, Унтонджи, Думбия, Унаи (Тиуб, 75), Бенталеб, Менди (Абделли, 75), Юну (Амаду, 75), Сима (Салама, 67), Буфаль (Капель, 85)Марсель: Лопес, Каборе, Мбемба, Жиго, Балерди (Туре, 75), Клосс (Ундер, 76), Пайет (Ронжье, 67), Верету, Жерсон (Харит, 67), Гендузи, Суарес (Дьенг, 84)

    «Марсель» набрал 23 очка. Теперь «провансальцы» опережают ПСЖ на один пункт и лидируют в таблице Лиги 1. У «Анже» 14-я позиция и 8 набранных баллов.

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