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    «Ливерпуль» упустил волевую победу над «Брайтоном»

    «Ливерпуль» — «Брайтон»: счет 3:3, обзор голов

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    В матче 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» потерял очки, сыграв вничью с «Брайтоном». Игра закончился со счетом 3:3.

    Леонардо Троссард
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    Леонардо Троссард

    «Чайки» повели в счете в дебюте поединка, а полузащитник Леандро Троссард отметился дублем. До перерыва Роберто Фирмино сократил разрыв.

    АПЛ. 9-й тур
    Ливерпуль — Брайтон 3:3 (1:2, 2:1)
    Голы: 0:1 — 4 Троссард, 0:2 — 17 Троссард, 1:2 — 33 Фирмино, 2:2 — 54 Фирмино, 3:2 — 63, автогол Уэбстер, 3:3 — 83 ТроссардЛиверпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59), Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара (Нуньес, 89), Фабиньо, Карвалью (Диас, 46), Фирмино (Диогу Жота, 75), СалахБрайтон: Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76), Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард (Лэмпти, 87)Предупреждения: Эступиньян (29), Александер-Арнолд (86)

    После паузы бразилец сравнял счет, а на 63-й минуте Адам Уэбстер позволил хозяева выйти вперед. В концовке поединка от поражения гостей спас Троссард, который забил третий раз и оформил свой 5-й мяч в сезоне.

    И «Ливерпуль», и «Брайтон» набрали по баллу. Хозяева идут на 9-м месте, гости — на 4-й позиции.

    АПЛ. 9-й тур
    Борнмут — Брентфорд 0:0
    Борнмут Нето, Смит, Сенеси, Мифем, Земура, Тавернье, Биллинг, Лерма, Кук, Мур (Кристи, 72), СоланкеБрентфорд: Райя, Айер (Хики, 61), Ми, Янссон (Йоргенсен, 64), Генри, Йенсен, Янельт, Баптист (Оньека, 84), Дамсгор (Дасилва, 61), Тоуни, Мбемо (Висса, 61)Предупреждения: Тоуни (45), Хики (67), Лерма (75)

    В другой встрече тура «Борнмут» и «Брентфорд» сильнейшего не выявили. Поединок закончился нулевой ничьей.

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