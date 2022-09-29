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    Тренер «Ахмата»: Главная задача в матче с «Ростовом» была получить удовольствие

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча с «Ростовом» (3:1) в Кубке России.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Перед матчем сказал, что ребята должны играть эмоционально, с азартом каждый матч. В том числе сегодняшний. Мы определили, что не играем на Кубок, мы играем для болельщиков.

    Главная задача была получить удовольствие. Команда в хорошем состоянии, хорошо подготовлена, в том числе в плане ментальности.

    Порадовало, что после пропущенного гола команда правильно отреагировала. Будто ничего не случилось.

    Надо играть в свой футбол, мы реализовали моменты, хорошие голы и комбинации. Ошибочки есть, но они бывают в каждом матче.

    У нас был максимальный эксперимент [во время подготовки к матчу], все делали быстро-быстро. У нас хватало экспериментов.

    Я не сторонник выделять футболистов, есть команда. Все сделали свою работу, все молодцы», — сказал Ташуев на послематчевой пресс-конференции.

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