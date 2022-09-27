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    Капитан «Монцы»: Мы хорошо использовали трудности «Ювентуса»

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    Полузащитник и капитан «Монцы» Маттео Пессина рассказал, благодаря чему его команда выиграла «Ювентус» (1:0).

    Маттео Пессина
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    Маттео Пессина

    «Мы хорошо использовали трудности "Ювентуса", мы были в огне. После тяжелого старта в чемпионате и ничьей с "Лечче" мы сказали себе, что важно набирать очки. Мы воспользовались большинством, но мы выиграли не только из-за численного преимущества, а вообще из-за всех сложностей, с которыми сейчас сталкивается "Ювентус".

    Мы были хороши в том, чтобы заставили их удалиться, забить гол и удержать результат. К сожалению, когда команда идет плохо, тренер уходит. Нам всем жаль, что Джованни Строппа ушел. Он проделал большую работу, сумев впервые в истории вывести "Монцу" в Серию», — цитирует Пессину Джанлука Ли Марцио на своем официальном сайте.

    Напомним, «Ювентус» проиграл «Монце» (0:1) в гостях в 7-м туре Серии А. Туринцы с 40-й минуты играли в меньшинстве — за удар соперника локтем в живот был удален Анхель Ди Мария. Единственный гол на 74-й минуте забил датский форвард хозяев Кристиан Гюткьяер.

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