Капитан «Монцы»: Мы хорошо использовали трудности «Ювентуса»

Полузащитник и капитан «Монцы»рассказал, благодаря чему его команда выиграла «Ювентус» (1:0).

«Мы хорошо использовали трудности "Ювентуса", мы были в огне. После тяжелого старта в чемпионате и ничьей с "Лечче" мы сказали себе, что важно набирать очки. Мы воспользовались большинством, но мы выиграли не только из-за численного преимущества, а вообще из-за всех сложностей, с которыми сейчас сталкивается "Ювентус".

Мы были хороши в том, чтобы заставили их удалиться, забить гол и удержать результат. К сожалению, когда команда идет плохо, тренер уходит. Нам всем жаль, что Джованни Строппа ушел. Он проделал большую работу, сумев впервые в истории вывести "Монцу" в Серию», — цитирует Пессину Джанлука Ли Марцио на своем официальном сайте.

Напомним, «Ювентус» проиграл «Монце» (0:1) в гостях в 7-м туре Серии А. Туринцы с 40-й минуты играли в меньшинстве — за удар соперника локтем в живот был удален Анхель Ди Мария. Единственный гол на 74-й минуте забил датский форвард хозяев Кристиан Гюткьяер.