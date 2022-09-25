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    Кейн рассказал в каком настроении находится сборная Англии

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    Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что команда не паникует, несмотря на ухудшение результатов в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Мы не паникуем. Мы знаем, что хотим стать лучше. Конечно, я понимаю разочарование болельщиков. Я был фанатом сборной Англии и до сих пор им остаюсь, несмотря на то, играю я или нет. Если мы успешно выступим на чемпионате мира, не думаю, что люди будут беспокоиться о том, что было летом и в начале осени. Это главное.

    Нужно прибавлять, мы это знаем. Болельщики всегда прекрасны и остаются с нами до конца. Я знаю, что они придут на "Уэмбли" поддержать нас в матче с Германией, и все будут в восторге от чемпионата мира, независимо от результатов. Надеюсь, мы сможем отплатить им достойными выступлениями», — приводит слова Кейна Sky Sports.

    Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». К матчам за первую команду форварда стали привлекать ещё в 2011 году, но игроком основы он стал лишь с 2014 года. Всего за «Тоттенхэм» Кейн сыграл 395 матчей во всех турнирах, в которых забил 254 гола и отдал 61 результативную передачу.

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