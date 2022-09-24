ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб
  • 16:36
    • Дубль Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Казахстаном
  • 17:55
    • Украина забила 5 мячей в ворота Армении
  • 15:50
    • Агент Зе Луиша: Ни о каком возвращении в «Спартак» речи не шло
  • 15:39
    • Ломаев прокомментировал отстранении сборной России от Евро-2024
  • 15:13
    • В «Интере» заявили, что могли подписать Дибалу, но выбрали Лукаку
    Все новости спорта

    Митрофанов: ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику

    Футбол РФС Сборная России Футбол России Евро-2024 ФИФА УЕФА
    Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «Для нас это было ожидаемо. УЕФА основывался на предыдущем решении — отстранении от международных соревнований до особого распоряжения.

    Этого особого распоряжения нет, поэтому и допускать нас до жеребьевки нет оснований. Мы по-прежнему считаем это решение незаконным.

    К сожалению, приходится констатировать, что ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику.

    Решение исключительно политическое. Понимали, что в этой ситуации так и произойдет», — сказал Митрофанов «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Карпина будет феерить!
  • Кыргызстан — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сохранит ли Португалия интригу в группе 2?
  • Чехия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Отстоит ли Испания первое место?
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.11
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сербия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шинник — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Аваи
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры