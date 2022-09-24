Митрофанов: ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику

Исполняющий обязанности генерального секретаря РФСотреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

«Для нас это было ожидаемо. УЕФА основывался на предыдущем решении — отстранении от международных соревнований до особого распоряжения.

Этого особого распоряжения нет, поэтому и допускать нас до жеребьевки нет оснований. Мы по-прежнему считаем это решение незаконным.

К сожалению, приходится констатировать, что ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику.

Решение исключительно политическое. Понимали, что в этой ситуации так и произойдет», — сказал Митрофанов «Чемпионату».