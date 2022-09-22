ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 18:54
    • Казахстан обыграл Белоруссию в Лиге наций и гарантировал себе выход в Лигу В
  • 18:44
    • Источник: УЕФА откажется от расширения ЧЕ до 32 команд с 2028 года
  • 17:24
    • «Ахмат» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера
  • 17:18
    • Миранчук восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе «Торино»
  • 11:18
    • Билеты на матч Киргизия — Россия продают со скидкой 50%
    Все новости спорта

    Горан Пандев завершил карьеру игрока

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Сборная Македонии Парма Интер Лацио Наполи Серия A Футбол Италии
    Македонский нападающий Горан Пандев завершил игровую карьеру, сообщает Football Italia.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последним клубом в карьере 39-летнего футболиста была «Парма», за которую он в прошлом сезоне выступал в Серии B.

    Также Пандев за свою карьеру защищал цвета «Интера», «Наполи», «Лацио», «Галатасарая» и других клубов.

    В составе «Интера» форвард в 2010 году выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. С «Лацио» и дважды с «Наполи» он побеждал в Кубке Италии.

    Пандев является лучшим бомбардиром сборной Северной Македонии (38 голов) и рекордсменом по числу матчей за команду (122).

    В прошлом году он стал автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Статус матч повлияет на его результативность
  • Хорватия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Уверенная виктория «трехцветных»?!
  • Франция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Нидерланды переиграют поляков
  • Польша — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ромеро — Манхоф
  • Бокс
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры