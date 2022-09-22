Горан Пандев завершил карьеру игрока

Македонский нападающийзавершил игровую карьеру, сообщает Football Italia

Последним клубом в карьере 39-летнего футболиста была «Парма», за которую он в прошлом сезоне выступал в Серии B.

Также Пандев за свою карьеру защищал цвета «Интера», «Наполи», «Лацио», «Галатасарая» и других клубов.

В составе «Интера» форвард в 2010 году выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. С «Лацио» и дважды с «Наполи» он побеждал в Кубке Италии.

Пандев является лучшим бомбардиром сборной Северной Македонии (38 голов) и рекордсменом по числу матчей за команду (122).

В прошлом году он стал автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы.