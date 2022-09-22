Гендиректор «Зенита»: Малком сможет играть за Россию с 2024 года, Клаудиньо — с 2026-го

Гендиректорвысказался о возможной игре бразильских игроков питерской команды Малкома и Клаудиньо за сборную России.

18 сентября стало известно, что оба игрока начали процесс получения российского гражданства.

«Запущен процесс получения ими российского гражданства. Он имеет несколько этапов.

Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА, ни УЕФА, то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России.

Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства, для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации, не просто провести, а быть общественно полезным.

Есть определенная процедура, посмотрите ее, был прецедент, посмотрите, как получал гражданство защитник из ЦСКА Марио [Фернандес].

Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб "Зенит" всячески содействует и помогает в этой процедуре», — цитирует Медведева ТАСС.

Малком и Клаудиньо ранее не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую сборную, в составе которой выиграли золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

При этом, футбольные турниры на ОИ-2020 являются соревнованием, организованным ФИФА, следовательно, футбольный турнир олимпиады является официальным соревнованием по смыслу Устава ФИФА.

Согласно пункту 3 статьи 5 Регламента по применению Устава ФИФА любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну футбольную ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации.

«Официальным соревнованием», согласно определению, данному в Уставе ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».