Филлипс может пропустить ЧМ-2022

Хавбек сборной Англииможет пропустить ЧМ-2022 из-за операции на плече.

Как пишет Manchester Evening News, полузащитнику «Манчестер Сити» придется сделать операцию из-за травмы плеча, которая беспокоит его уже давно.

Филлипс вышел на замену в концовке матча Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:1), и у него случился рецидив травмы плеча. Из-за этого Кэлвин не попал в заявку «Ман Сити» на сегодняшнюю игру с «Вулверхэмптоном» (3:0).

Кэлвин Филлипс перебрался в «Манчестер Сити» из «Лидса» во время летнего трансферного окна. Он успел провести лишь одну встречу в текущем сезоне АПЛ.