Лопетеги: Говорить о своем будущем мне сейчас очень сложно

Главный тренер «Севильи»прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (1:1).

«Мы хорошо вошли в игру. Во втором тайме из-за дискомфорта игроков нам пришлось сделать три вынужденные замены. Мы провели тяжелую игру на тактическом уровне. Это был сложный для нас сценарий матча, но я думаю, что мы все сделали хорошо.

Говорить о своем будущем мне сейчас очень сложно, если честно. Мы постараемся совершенствоваться, расти и конкурировать с другими командами», — цитирует Лопетеги Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 11 очками — на шестой строчке.