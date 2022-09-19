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    Лопетеги: Говорить о своем будущем мне сейчас очень сложно

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Севилья Вильярреал
    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (1:1).

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    «Мы хорошо вошли в игру. Во втором тайме из-за дискомфорта игроков нам пришлось сделать три вынужденные замены. Мы провели тяжелую игру на тактическом уровне. Это был сложный для нас сценарий матча, но я думаю, что мы все сделали хорошо.

    Говорить о своем будущем мне сейчас очень сложно, если честно. Мы постараемся совершенствоваться, расти и конкурировать с другими командами», — цитирует Лопетеги Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Севилья» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 11 очками — на шестой строчке.

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