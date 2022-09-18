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    Гендир «Динамо» высказался о новом формате Кубка России

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    Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что было желание проводить матчи Кубка России в дни еврокубковых встреч.

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    Трофей Кубка России

    «Конечно, не все получилось. С финансовой стороны мы были близки по новому формату Кубка России к нашим ориентирам, ожидаемым цифрам. С другой стороны, изначально мы задумывали проводить матчи в еврокубковые даты, но с официальным турниром Кубок России так делать не получается.

    Приходится разводить с еврокубками по датам и времени. Это сильно повлияло на аудиторию этих матчей. Наверное, если бы это был Кубок Лиги, то такой проблемы не было бы, так как турнир планировался коммерческий. Посмотрим, подведем итоги, как отыграем сезон», — цитирует Пивоварова Sport24.

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