«Салернитана» — «Лечче»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение от— 1:2.

В составе победителей отличились гамбийский нападающий Ассан Сесай и бразильский форвард

Габриэл Стрефезза.

Еще один мяч в свои ворота срезал испанский полузащитник «Лечче» Хоан Гонсалес.

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Лечче 1:2 Голы: 0:1 Ассан Сесай (43'), 1:1 Joan Gonzalez (автогол) (55'), 1:2 Габриэл Стрефезза (83') Салернитана: Луиджи Сепе, Дилан Бронн, Флавьюс Данильюк, Норберт Дьёмбер (Домагой Брадарич, 46'), Антонио Кандрева (Diego Martin Valencia Morello, 82'), Лассана Кулибали (Григорис Кастанос, 46'), Джулио Маджоре, Тонни Триндаде Вильена, Паскуале Маццокки, Булайе Диа (Эрик Ботхейм, 76'), Кшиштоф Пёнтек (Федерико Бонаццоли, 66') Лечче: Ламек Банда (Реми Уден, 78'), Ассан Сесай, Федерико Ди Франческо (Габриэл Стрефезза, 78'), Кристоффер Аскильдсен (Алексис Блен, 66'), Мортен Юльманн, Joan Gonzalez (Кристиян Бистрович, 66'), Джузеппе Пеццелла (Antonino Gallo, 73'), Federico Baschirotto, Марин Понграчич, Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе Предупреждения: Лассана Кулибали (10'), Федерико Ди Франческо (47'), Joan Gonzalez (60'), Davide Nicola (77'), Габриэл Стрефезза (84')

Лечче« поднялся на 14-е место в турнирной таблице серии А, набрав 6 очков, и одержал победу в текущем сезоне в чемпионате Италии. "Салернитана" идет на 10-й строчке с 7 баллами.