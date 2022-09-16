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    Мартинес: Лукаку вернется к тренировкам с «Интером» в течение недели

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    По словам главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, 29-летний форвард «Интера» Ромелу Лкаку в скором времени приступит к тренировкам в составе «нерадзурри».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Нападающий пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии в Лиге наций.

    «Ромелу развивается, и его выздоровление идет хорошо. Вероятно, он вернется к тренировкам с "Интером" в течение недели. Мы приняли осторожное решение. Лучше не рисковать, потому что рецидив перед чемпионатом мира будет очень опасным», — цитирует Мартинеса Il Corriere dello Sport.

    На данный момент Лукаку из-за травмы пропустил 6 матчей, не учитывая ближайший матч против «Удинезе».

    В этом сезоне Лукаку провел 3 матча в серии А, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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