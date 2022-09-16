Мартинес: Лукаку вернется к тренировкам с «Интером» в течение недели

По словам главного тренера сборной Бельгии, 29-летний форвард «Интера»в скором времени приступит к тренировкам в составе «нерадзурри».

Нападающий пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии в Лиге наций.

«Ромелу развивается, и его выздоровление идет хорошо. Вероятно, он вернется к тренировкам с "Интером" в течение недели. Мы приняли осторожное решение. Лучше не рисковать, потому что рецидив перед чемпионатом мира будет очень опасным», — цитирует Мартинеса Il Corriere dello Sport.

На данный момент Лукаку из-за травмы пропустил 6 матчей, не учитывая ближайший матч против «Удинезе».

В этом сезоне Лукаку провел 3 матча в серии А, забил один гол и сделал одну результативную передачу.