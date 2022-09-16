Паоло Фернандес, которым интересовался «Спартак», перешел в АЕК

Испанский полузащитник, которым интересовался московский «Спартак», перешёл из греческого «Волоса» в АЕК, сообщает официальный сайт его новой команды.

24-летний испанец подписал с АЕКом контракт, рассчитанный до 2027 года. Отмечается, что до конца текущего года футболист продолжит выступать за «Волос» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что интерес к Фернандесу проявлял московский «Спартак», однако сделка сорвалась по причине того, что «Волос» не захотел продавать своего игрока.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл в составе своей команды четыре матча, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.