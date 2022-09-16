Мостовой: «Спартак» победил «Факел» пешком, играя против детворы

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«После 2:0 я даже не стал смотреть, потому что стало неинтересно. Когда увидел состав "Факела", так и подумал, что будет такой счет. Там ребята, наверное, первый раз оказались на большом стадионе.
"Спартак" победил пешком, но что можно сказать, если они играли против детворы. Ну что там было смотреть?», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
В третьем туре Кубка России «Спартак» встретится на своем поле с «Зенитом» 29 сентября.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.