Американский бизнесмен готов выкупить «Борнмут»

Владелец клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс»является главным претендентом на покупку «Борнмута», сообщает Sky Sports.

Отмечается, что нынешний владелец «вишневых» Максим Демин готов продать клуб. Переговоры велись в течение всего лета и, учитывая позитивный характер переговоров, сделка может быть заключена до начала чемпионата мира.

Напомним, что Демин в свое время вывел «Борнмут» из низших дивизионов в Английскую премьер-лигу. После пяти лет игры в элите, команда вылетела в Чемпионшип сезоне-2019/20, но в прошлой кампании благополучно вернулась в АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

На старте сезона «Борнмут» уволил главного тренера Скотта Паркера. Сейчас у команды семь очков и она идет на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.