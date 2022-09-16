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    Американский бизнесмен готов выкупить «Борнмут»

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    Владелец клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули является главным претендентом на покупку «Борнмута», сообщает Sky Sports.

    «Борнмут»
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    «Борнмут»

    Отмечается, что нынешний владелец «вишневых» Максим Демин готов продать клуб. Переговоры велись в течение всего лета и, учитывая позитивный характер переговоров, сделка может быть заключена до начала чемпионата мира.

    Напомним, что Демин в свое время вывел «Борнмут» из низших дивизионов в Английскую премьер-лигу. После пяти лет игры в элите, команда вылетела в Чемпионшип сезоне-2019/20, но в прошлой кампании благополучно вернулась в АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    На старте сезона «Борнмут» уволил главного тренера Скотта Паркера. Сейчас у команды семь очков и она идет на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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