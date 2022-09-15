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    Рассказов: Новый формат Кубка — это шанс проявить себя для тех, кто мало играет

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    Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал результат матча Кубка России против «Факела» (3:0).

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    «В целом матч был непростой, хотя есть результат 3:0. Да, было пару опасных моментов возле наших ворот, но мы старались выполнять то, что просил тренер.

    Чуть поменяли схему, пытались много комбинировать, ожидали, что будут контратаки, где-то упустили, были небольшие проблемы, но благодаря тому, что забили три мяча, было комфортно играть. Завершили матч победой.

    Формат Кубка России? Какой есть, там люди решили сделать такой вид. Еврокубков сейчас нет, нужно больше матчей, для тех, кто мало играет, в том числе я, это шанс, чтобы сыграть, проявить себя.

    Конечно, это плохо, что нет такого количества болельщиков, которые ходили раньше. Но это не моя компетенция, так решили люди, которые за это ответственны.

    Я к этому никакого отношения не имею. Выхожу в 17:30, это мое рабочее время, выхожу и играю, как есть», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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