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    Асхабадзе: Я уже говорил, что «Факел» будет бороться за выживание

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился впечатлениями после поражение от «Спартака» (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

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    «Я уже говорил, что мы будем бороться за выживание. Мы будем биться в каждом матче.

    Я уже говорил, что Кубок России — это очень интересная история. Мы не исключаем эту историю из чемпионата, скажем так, поэтому мы прилагаем все усилия для этого. Дальше так же и продлится.

    Она не только подкреплена какими-то спортивными результатами, но и финансовыми. Для нас, как для клуба, с учетом самого маленького бюджета, важно зарабатывать хоть какие-то деньги.

    Сегодняшний формат Кубка России дает возможность зарабатывать какие-то деньги. Конечно, мы будем за это бороться.

    Сильно ли подрежет бюджет Fan ID? Пока не могу сказать. Мы не можем это оценить. Уже говорил об этом: мы оценим это только тогда, когда со следующего года будем входить в тот состав стадионов, который должен будет соответствует нормативам Fan ID.

    На сегодняшний день мы благодарим всех болельщиков, которые ходят на стадион. Мы показываем одни из лучших результатов. Как будет дальше, я не знаю. Не могу спрогнозировать это.

    С точки зрения инфраструктуры, стадион готов к тому, чтобы в 2023 году принимать уже матчи с Fan ID, конечно. Мы же интегрировали всю систему допуска зрителей на стадион.

    Это просто такой технический перевод, но он уже есть. Мы получили лицензию, потому что интернировали эту систему», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

    После 9 туров РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 11 сентября воронежский клуб обыграл «Локомотив» в чемпионате России со счетом 2:0.

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