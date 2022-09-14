Хави: «Барселона» провела хороший матч против «Баварии», несмотря на поражение

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал поражение от(0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы создали шесть-семь отличных голевых моментов, но не использовали их, а "Бавария" своего шанса не упустила. Мы вели игру конкурентоспособно, действовали очень хорошо, и, если бы забили, матч вышел бы совершенно иным. Однако такова Лига чемпионов: надо стараться избегать таких позиционных ошибок во время угловых, после которой соперники повели со счетом 1:0.

Поражение — шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Мы прибыли сюда с намерением победить. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Достаточно хороший для того, чтобы победить, а не свести его вничью.

Ни в коем случае нельзя позволять сопернику забивать из-за того, что не разобрали соперников при подаче с углового, тем более когда контролировали ход игры. Так же как и забивать контратакой по центру. На этих ошибках нам необходимо учиться.

Мы не должны позволять соперникам так срываться с крючка. Уезжаю отсюда изрядно потрепанным, поскольку этим вечером надо было побеждать. Но вместе с тем я испытываю гордость за свою команду. Однако главное — это победа, и нам нужно лучше действовать в решающие моменты, какими стали два пропущенных мяча, а также эффективнее использовать создаваемые моменты», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.