«Ростов» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

на своем поле победилв матче второго тура Кубка России.

Встреча группы С прошла в среду в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 52-й минуте счёт в игре открыл Егор Голенков. На 85-й минуты встречи форвард оформил дубль. Спустя три минуты игрок гостей Михаил Сиваков сократил отставание в счёте, на 95-й минуте Кирилл Щетинин установил итоговый счёт на табло.

«Ростов» одержал вторую победу в основное время в группе C и продолжает занимать ервую строчку. «Динамо» идет на 2-м месте (3 очка), «Ахмат» — на 3-м (3), «Оренбург» — на 4-м (0).