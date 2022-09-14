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    Дубль Голенкова принес «Ростову» победу над «Оренбургом» в Кубке России

    «Ростов» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Ростов» на своем поле победил «Оренбург» в матче второго тура Кубка России.

    Егор Голенков
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    Егор Голенков

    Встреча группы С прошла в среду в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

    На 52-й минуте счёт в игре открыл Егор Голенков. На 85-й минуты встречи форвард оформил дубль. Спустя три минуты игрок гостей Михаил Сиваков сократил отставание в счёте, на 95-й минуте Кирилл Щетинин установил итоговый счёт на табло.

    «Ростов» одержал вторую победу в основное время в группе C и продолжает занимать ервую строчку. «Динамо» идет на 2-м месте (3 очка), «Ахмат» — на 3-м (3), «Оренбург» — на 4-м (0).

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