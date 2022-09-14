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    Клопп о победе над «Аяксом»: После игры с «Наполи» прятаться было некуда

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Аяксом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это была напряженная игра. Мы заслужили победу. После игры с "Наполи" прятаться было некуда, все знали, что было не так.

    Мы говорили о деталях, о том, кто мы такие, и тому подобном. Нам просто нужно было продолжать делать свое дело. "Аякс" был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть.

    С учетом тех усилий, которые мы приложили, никто не может пожаловаться на результат. Это самое важное и самое меньшее, что люди должны ожидать от нас. Я знаю, что парни знают это, но они не показали этого [на прошлой неделе]», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

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