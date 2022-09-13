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    Мюллер: Мане попросил меня случайно не сделать пас Левандовскому

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказал мнение о готовности к предстоящему матчу Лиги чемпионов с «Барселоной» и о встрече с бывшим партнером по команде Робертом Левандовским.

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    «Обычно мы всегда играем с четырьмя нападающими, которые могут играть на любой из [атакующих] позиций. Если мы не добьемся результата, это станет мишенью для критики.

    Но в матчах, где мы создавали много моментов, нам удавалось извлечь выгоду из того, что защитники не могли до конца понять, кто же из нас центрфорвард и главный наконечник. Так что в ближайшие месяцы нас ждет такой вот Инь и Ян.

    Три ничьих в бундеслиге были против соперников, которые защищались глубоко и не слишком-то рвались в атаку. Настоящий оптимист сказал бы так: "Вот теперь мы начинаем по-настоящему!"

    Садио Мане попросил меня случайно не сделать пас Левандовскому во время матча. Мы должны играть в свою игру и не слишком много думать о Леве», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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