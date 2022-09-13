ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» в матче с «Авангардом»Мощные «витязи», забивные уральцы, хилый «Авангард» и трудные будни фаворитов. Подводим итоги минувшей недели в КХЛ Валерий Карпин«Ростов» использовал моменты, «Спартак» забыл про оборону. Карпин снова огорчил «красно-белых» Ирвинг Лосано и Хесус ГальярдоВ ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики
  • 11:05
    • Биатлонистка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии
  • 10:05
    • СМИ: «Ахмат» отправил Талалаева в отставку в перерыве матча с «Пари НН»
  • 06:49
    • Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира
  • 02:46
    • Карлос Алькарас — победитель US Open-2022
  • 23:50
    • «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Салернитаной»
    Все новости спорта

    Левандовски поставит на колени «Баварию»

    «Бавария» — «Барселона». Дерзкая ставка за 7.20 на матч Лиги чемпионов 13 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Барселону Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 13 Сентября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы в Бундеслиге не столь убедительны. В 6 матчах команда добыла только 3 победы при трех ничьих.

    Вот и в предыдущем туре «Бавария» не победила. Дома мюнхенцы не сумели обуздать «Штутгарт» (2:2).

    Коэффициенты матча Бавария — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 1.774.503.80Фрибет$40
    •

    Команда Гвардиолы привычно мощно атакует. В 6 матчах чемпионата забито уже 19 мячей в ворота соперников.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Бавария» в последнее время удачно играет против каталонцев. Четыре последних очных встречи немцы завершили победами.

    «Барселона»

    Каталонцы с приходом Роберта Левандовски заметно преобразились. Теперь же поляку выпал шанс противостоять своему бывшему клубу.

    В минувшем туре Примеры «Барселона» вновь порадовала результатом. На выезде был разгромлен «Кадис» (0:4).

  • От Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов
  • Рассказываем, для кого старт главного еврокубка стал мечтой, а для кого кошмаром
  • Вчера

    • До того команда Хави добыла победу в Лиге чемпионов. Каталонцы разнесли в щепки оборону чешской «Виктории» (5:1).

    В этом поединке «Барселона» явно не планирует отсиживаться в тылах. Атака во главе с Левандовски способна себя проявить максимальным образом.

    Ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Барселоны» — за 3.74.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Бавария» не слишком стабильна.

    «Барселона» имеет высочайший атакующий потенциал.

    «Барселона» мотивирована прервать серию неудач в матчах с «Баварией». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.20.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Ворскла — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ингулец — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч РФШ — Спартакс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бешикташ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальмар — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гетеборг — Хельсинборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка (7.20), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры