«Бавария» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы в Бундеслиге не столь убедительны. В 6 матчах команда добыла только 3 победы при трех ничьих.

Вот и в предыдущем туре «Бавария» не победила. Дома мюнхенцы не сумели обуздать «Штутгарт» (2:2).

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Команда Гвардиолы привычно мощно атакует. В 6 матчах чемпионата забито уже 19 мячей в ворота соперников.

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«Бавария» в последнее время удачно играет против каталонцев. Четыре последних очных встречи немцы завершили победами.

«Барселона»

Каталонцы с приходом Роберта Левандовски заметно преобразились. Теперь же поляку выпал шанс противостоять своему бывшему клубу.

В минувшем туре Примеры «Барселона» вновь порадовала результатом. На выезде был разгромлен «Кадис» (0:4).

До того команда Хави добыла победу в Лиге чемпионов. Каталонцы разнесли в щепки оборону чешской «Виктории» (5:1).

В этом поединке «Барселона» явно не планирует отсиживаться в тылах. Атака во главе с Левандовски способна себя проявить максимальным образом.

Ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Барселоны» — за 3.74.

«Бавария» не слишком стабильна.

«Барселона» имеет высочайший атакующий потенциал .

«Барселона» мотивирована прервать серию неудач в матчах с «Баварией». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.20.

Для остальных — более умеренный прогноз.