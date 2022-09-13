«Бавария»
Мюнхенцы в Бундеслиге не столь убедительны. В 6 матчах команда добыла только 3 победы при трех ничьих.
Вот и в предыдущем туре «Бавария» не победила. Дома мюнхенцы не сумели обуздать «Штутгарт» (2:2).
Коэффициенты матча Бавария — Барселона
Команда Гвардиолы привычно мощно атакует. В 6 матчах чемпионата забито уже 19 мячей в ворота соперников.
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«Бавария» в последнее время удачно играет против каталонцев. Четыре последних очных встречи немцы завершили победами.
«Барселона»
Каталонцы с приходом Роберта Левандовски заметно преобразились. Теперь же поляку выпал шанс противостоять своему бывшему клубу.
В минувшем туре Примеры «Барселона» вновь порадовала результатом. На выезде был разгромлен «Кадис» (0:4).
До того команда Хави добыла победу в Лиге чемпионов. Каталонцы разнесли в щепки оборону чешской «Виктории» (5:1).
В этом поединке «Барселона» явно не планирует отсиживаться в тылах. Атака во главе с Левандовски способна себя проявить максимальным образом.
Ставка
На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Барселоны» — за 3.74.
«Бавария» не слишком стабильна.
«Барселона»
«Барселона» мотивирована прервать серию неудач в матчах с «Баварией». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.20.
Для остальных — более умеренный прогноз.