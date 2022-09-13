Йоканович: К сожалению, мы не смогли поразить ворота «Ахмата» третий раз

Главный тренерподвел итоги матча с(2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Я считаю, что сегодня была достаточно интересная игра. Пусть и людей на стадионе было не так много.

Игра была достаточно открытая, "Динамо" создало достаточно много моментов. К сожалению, мы не смогли поразить ворота "Ахмата" третий раз.

Стоит отметить достаточно качественную игру в обороне. Мы серьезно подошли к этому, создали значительно больше моментов. Чего нам не хватило — это увеличить преимущество в счете.

Да, я удовлетворен игрой Эли Даса. Как вы правильно подметили, мы 7-8 лет назад работали вместе. Мне довелось быть его тренером.

За это время игрок вырос, сделал колоссальный шаг вперед. Он является капитаном национальной сборной Израиля.

Я не удивлен тем качеством игры, которое он показывает, несмотря на то что он является крайним защитником, с креном больше в атаку.

За то время, что прошло с нашей последней встречи, Эли стал зрелым, матерым игроком. Доволен качеством игры, которое он показал», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

После 2 туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Динамо» набрало 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С. «Ахмат» с 3 баллами располагается на 3-й позиции.