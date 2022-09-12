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    Салихамиджич: «Баварии» ни с кем не контактировала в лагере Кейна

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    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич опроверг информацию о контакте с агентами игрока «Тоттенхэма» Харри Кейна.

    Харри Кейна
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    Харри Кейна

    «Я ни с кем не контактировал в лагере Кейна. Мы уверены в наших футболистах. У нас восемь игроков на четыре позиции», — сказал Салихамиджич Sport1.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» летом 2023 года намерена подписать контракт с Кейном. Предложение будет сделано в том случае, если англичанин не согласует условия продления контракта с «Тоттенхэмом».

    29-летний Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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