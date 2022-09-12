Салихамиджич: «Баварии» ни с кем не контактировала в лагере Кейна

Спортивный директор «Баварии»опроверг информацию о контакте с агентами игрока «Тоттенхэма»

«Я ни с кем не контактировал в лагере Кейна. Мы уверены в наших футболистах. У нас восемь игроков на четыре позиции», — сказал Салихамиджич Sport1.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» летом 2023 года намерена подписать контракт с Кейном. Предложение будет сделано в том случае, если англичанин не согласует условия продления контракта с «Тоттенхэмом».

29-летний Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.