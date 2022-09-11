Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Салернитаной»

Главный тренер «Ювентуса»заявил, что считает очень важным матч 6-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

«Среди команд, которые борются за спасение в этом сезоне, "Салернитана" для меня — одна из лучших, как индивидуально, так и коллективно. Это самый важный матч, потому что он должен дать нам толчок на следующие игры. Нужно серьёзно отнестись к игре, нам нужны три очка», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

После пяти туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 9 очков, «Салернитана» располагается на 10-й строчке с 6 баллами.

Матч «Ювентус» — «Салернитана» состоится 11 сентября в 21.45 по московскому времени.