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    В УЕФА прокомментировали проведение товарищеского матча матча Россия — Босния и Герцеговина

    Футбол УЕФА Сборная России Футбол России Сборная Боснии и Герцеговины
    Представитель УЕФА Ян Хафнер прокомментировал проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Ранее с подобной просьбой обратился генеральный секретарь футбольного союза Боснии и Герцеговины Аднан Джемиджич.

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    «Мы хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против проведения Футбольной федерацией Боснии и Герцеговины товарищеского матча с Российским футбольным союзом на территории РФС. Действительно, товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. Таким образом, любое участие в товарищеском матче не влияет и не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от соревнований под эгидой УЕФА.

    Мы хотели бы любезно вам напомнить, что в соответствии со статьёй 6,6 регламента ФИФА, регулирующего международные матчи, подтверждение УЕФА на проведение или участие в матче не влечёт за собой ответственности УЕФА в случае возникновения юридических претензий в дальнейшем. Поэтому мы хотим, чтобы вы убедились, что все аспекты, связанные с охраной не только во время матча, но и его подготовки (например, поездки в Россию), должным образом учтены», — сказано в заявлении УЕФА.

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