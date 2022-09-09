СМИ: Матыцын приступил к работе на посту президента «Спартака»

Первый вице‑президент «Лукойла»приступил к работе на посту президента

Как сообщает «РБК Спорт», Матыцын знакомится с текущим положением дел в клубе.

Генеральный директор «красно‑белых» Евгений Мележиков и технический координатор команды Артем Ребров согласовывают финальные решения по новичкам команды с Матыцыным. Трансфер Кейта Бальде был оформлен при участии нового руководителя «Спартака».

Компания «Лукойл» в ближайшее время определится со сроками объявления о назначении Матыцына.

При этом отмечается, что некоторые сотрудники «Спартака» недовольны сложившейся ситуацией в клубе.

«Неизвестно, будут ли сокращения, останутся ли сотрудники, сколько человек придет в клуб, как поменяется работа», — добавил один из источников издания.

22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.