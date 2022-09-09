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    СМИ: Матыцын приступил к работе на посту президента «Спартака»

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    Первый вице‑президент «Лукойла» Александр Матыцын приступил к работе на посту президента «Спартака».

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    Как сообщает «РБК Спорт», Матыцын знакомится с текущим положением дел в клубе.

    Генеральный директор «красно‑белых» Евгений Мележиков и технический координатор команды Артем Ребров согласовывают финальные решения по новичкам команды с Матыцыным. Трансфер Кейта Бальде был оформлен при участии нового руководителя «Спартака».

    Компания «Лукойл» в ближайшее время определится со сроками объявления о назначении Матыцына.

    При этом отмечается, что некоторые сотрудники «Спартака» недовольны сложившейся ситуацией в клубе.

    «Неизвестно, будут ли сокращения, останутся ли сотрудники, сколько человек придет в клуб, как поменяется работа», — добавил один из источников издания.

    22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.

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