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    Черчесов прокомментировал победу над «Трабзонспором»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Ференцварош Трабзонспор
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов остался доволен победой над «Трабзонспором» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

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    «Думаю, что эмоции следует оставить болельщикам. Мы поговорили с ребятами после игры. Бывают победы, бывают и поражения, нужно справляться и с ними. Иногда журналисты акцентируют внимание на негативе, а нам нужно просто делать свою работу.

    Конечно, мы должным образом проанализировали соперника перед матчем. Каждый выполнил свою работу: как тренеры, так и игроки. Я удовлетворен, это наша коллективная победа», — цитирует Черчесова Origo.

    В следующем туре ЛЕ «Ференцварош» сыграет с «Монако». Матч за планирован на 15 сентября.

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