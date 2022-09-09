Черчесов прокомментировал победу над «Трабзонспором»

«Думаю, что эмоции следует оставить болельщикам. Мы поговорили с ребятами после игры. Бывают победы, бывают и поражения, нужно справляться и с ними. Иногда журналисты акцентируют внимание на негативе, а нам нужно просто делать свою работу.
Конечно, мы должным образом проанализировали соперника перед матчем. Каждый выполнил свою работу: как тренеры, так и игроки. Я удовлетворен, это наша коллективная победа», — цитирует Черчесова Origo.
В следующем туре ЛЕ «Ференцварош» сыграет с «Монако». Матч за планирован на 15 сентября.