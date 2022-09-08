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    Киевское «Динамо» уступило «Фенербахче», «Ренн» одолел АЕК

    «Фенербахче» — «Динамо» К: счет матча 2:1, обзор голов

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    Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Фенербахче» (1:2) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

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    В другой встрече группы B французский «Ренн» в гостях обыграл кипрский АЕК из Ларнаки — 2:1.

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