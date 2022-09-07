Постекоглу: После первого гола «Реала» футболисты «Селтика» потеряли самообладание

Главный тренер «Селтика»высказался о крупном поражении от «Реала» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первый гол стал решающим. До этого момента я думал, что мы хорошо играем. У нас были неплохие возможности. Мы очень хорошо справлялись с их угрозами и доставили им некоторые проблемы.

Как только был забит первый гол, мы немного потеряли самообладание, а у них было все, чтобы наказать нас.

Нам немного не повезло с попаданием в штангу, но в этом и есть разница. Они были достаточно хороши, чтобы извлечь выгоду из своих моментов. Они очень хорошо контролировали игру после того, как забили», — цитирует Постекоглу пресс-служба УЕФА.

Во втором туре Лиги чемпионов «Селтик» встретится с «Шахтером», а «Реал» сыграет против «Лейпцига». Матчи состоятся 14 сентября.