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    Черчесов: В «Трабзонспоре» собраны сильные футболисты из разных стран

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своих ожиданиях перед первым матчем группового этапа Лиги Европы против турецкого «Трабзонспора».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Достаточно, чтобы понять, какой это серьезный соперник. Я видел еще августовскую игру турок против "Копенгагена", так что в момент жеребьевки уже имел представление о "Трабзонспоре". Там собраны сильные футболисты из разных стран. Достаточно назвать знаменитого словака Марека Хамшика. У него, правда, была травма, но к матчу с "Ференцварошем" он может вернуться в строй.

    Что у нас с повреждениями? Есть определенные вопросы по составу, которые предстоит решить. Впрочем, не стану вдаваться в подробности, это наше внутреннее дело. Настрой у нас хороший, но только сам матч покажет, как удалось к нему подготовиться», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Трабзонспором» пройдет 8 сентября в Будапеште.

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