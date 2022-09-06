Черчесов: В «Трабзонспоре» собраны сильные футболисты из разных стран

Главный тренер «Ференцвароша»высказался о своих ожиданиях перед первым матчем группового этапа Лиги Европы против турецкого «Трабзонспора».

«Достаточно, чтобы понять, какой это серьезный соперник. Я видел еще августовскую игру турок против "Копенгагена", так что в момент жеребьевки уже имел представление о "Трабзонспоре". Там собраны сильные футболисты из разных стран. Достаточно назвать знаменитого словака Марека Хамшика. У него, правда, была травма, но к матчу с "Ференцварошем" он может вернуться в строй.

Что у нас с повреждениями? Есть определенные вопросы по составу, которые предстоит решить. Впрочем, не стану вдаваться в подробности, это наше внутреннее дело. Настрой у нас хороший, но только сам матч покажет, как удалось к нему подготовиться», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Трабзонспором» пройдет 8 сентября в Будапеште.