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    Чачич: Матч с «Челси» — это наша награда за победу в чемпионате Хорватии

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    Главный тренер загребского «Динамо» Анте Чачич поделился ожиданиями от матча с лондонским «Челси» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Впереди матч, который мы очень хотели. Это наша награда за победу в чемпионате.

    Это большая радость для всех нас, и я не сомневаюсь, что этот турнир принесет нам, болельщикам и игрокам, пользу.

    Мы не являемся фаворитами в этом матче, но в каждой игре будем искать свой шанс. Это не плей-офф. Надо подготовиться к этому матчу и извлечь из него уроки.

    Я не чувствую никакого давления. Я сделал свою работу — вывел команду в групповую стадию.

    Для нас это праздник. К нам приедут большие клубы. Мы должны постараться показать свою игру и воспользоваться своими шансами», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч группы Е состоится 6 сентября и начнется в 19:45 (мск). Прогнозы на встречу можно прочитать здесь.

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