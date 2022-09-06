Чачич: Матч с «Челси» — это наша награда за победу в чемпионате Хорватии

Главный тренер загребскогоподелился ожиданиями от матча с лондонскимв 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Впереди матч, который мы очень хотели. Это наша награда за победу в чемпионате.

Это большая радость для всех нас, и я не сомневаюсь, что этот турнир принесет нам, болельщикам и игрокам, пользу.

Мы не являемся фаворитами в этом матче, но в каждой игре будем искать свой шанс. Это не плей-офф. Надо подготовиться к этому матчу и извлечь из него уроки.

Я не чувствую никакого давления. Я сделал свою работу — вывел команду в групповую стадию.

Для нас это праздник. К нам приедут большие клубы. Мы должны постараться показать свою игру и воспользоваться своими шансами», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч группы Е состоится 6 сентября и начнется в 19:45 (мск). Прогнозы на встречу можно прочитать здесь.