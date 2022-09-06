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    «Челси» стартует в ЛЧ с победы?

    «Динамо» Загреб — «Челси». Ставка (к.2.12) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Челси»
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    Кай Хаверц
    В матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов группы Е «Челси» сыграет с загребским «Динамо». Встреча команд состоится в Загребе 6 сентября. Начало в 19:45 мск. «Динамо» Загреб — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 06 Сентября 2022 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 19:45 Челси Челси
  • Лондон
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    «Динамо» Загреб

    Хозяева прошли полный путь квалификации. В финальном раунде команда попала на «Буде-Глимт», обыграв который (4:2) и вышла в групповой этап. Помимо этого загребский коллектив играл со «Шкупи» и «Лудогорцем».

    После выхода в Лигу чемпионов, «Динамо» провело два поединка в чемпионате. 28 августа была победа над командой «Шибеник» (2:1). После этого «синие» дома обыграли «Риеку» (3:1).

    Коэффициенты матча Динамо З — Челси

  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    К слову, в хорватском чемпионате «Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице. Клуб является действующим чемпионом страны.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом сезоне команда выступала в Лиге Европы и дошла до 1/16 финала, где проиграла «Севилье».

    «Челси»

    «Челси» сыграл 6 туров в АПЛ, по итогам которых команда Томаса Тухеля занимает 6 место. Перед этой встречей «аристократы» обыграли «Вест Хэм» в лондонском дерби.

    Также в этом сезоне «синие» смогли отличиться ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) и победой над «Лестером 2:1». Апсетом старта сезона стало разгромное поражение от «Лидса» со счетом 0:3, ну и недавнее фиаско во встрече с «Саутгемптоном» (1:2).

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    • В последние дни трансферного окна лондонцы усилились еще тремя футболистами. Пришли защитник Уэсли Фофана, форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Денис Закария.

    При этом участие Закарии и Обамеянга под вопросом. Травмирован Н'Голо Канте. Он точно не сыграет.

    Прогноз и ставка

    «Челси» ожидаемый фаворит поединка за 1.49. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 6.60. Ничья выставлена букмекерами за 4.60.

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    Для «Челси» сейчас очень важно продолжить победную полосу, так как старт в АПЛ выдался смазанным и к команде остались вопросы.

    «Аристократы» должны победить. При этом наверняка стоит ожидать верхового поединка. «Динамо» много пропустило в квалификации. Матчи «Челси» в АПЛ тоже верховые. Рекомендуемая ставка — победа «Челси» и тотал больше 2.5 за 2.12.

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    «Динамо» Загреб — «Челси»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» стартует в ЛЧ с победы?
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