В матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов группы Е «Челси» сыграет с загребским «Динамо». Встреча команд состоится в Загребе 6 сентября. Начало в 19:45 мск. «Динамо» Загреб — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Хозяева прошли полный путь квалификации. В финальном раунде команда попала на «Буде-Глимт», обыграв который (4:2) и вышла в групповой этап. Помимо этого загребский коллектив играл со «Шкупи» и «Лудогорцем».

После выхода в Лигу чемпионов, «Динамо» провело два поединка в чемпионате. 28 августа была победа над командой «Шибеник» (2:1). После этого «синие» дома обыграли «Риеку» (3:1).

Коэффициенты матча Динамо З — Челси 1 6.80 X 4.50 2 1.45 Ставка

К слову, в хорватском чемпионате «Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице. Клуб является действующим чемпионом страны.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом сезоне команда выступала в Лиге Европы и дошла до 1/16 финала, где проиграла «Севилье».

«Челси»

«Челси» сыграл 6 туров в АПЛ, по итогам которых команда Томаса Тухеля занимает 6 место. Перед этой встречей «аристократы» обыграли «Вест Хэм» в лондонском дерби.

Также в этом сезоне «синие» смогли отличиться ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) и победой над «Лестером 2:1». Апсетом старта сезона стало разгромное поражение от «Лидса» со счетом 0:3, ну и недавнее фиаско во встрече с «Саутгемптоном» (1:2).

В последние дни трансферного окна лондонцы усилились еще тремя футболистами. Пришли защитник Уэсли Фофана, форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Денис Закария.

При этом участие Закарии и Обамеянга под вопросом. Травмирован Н'Голо Канте. Он точно не сыграет.

Прогноз и ставка

«Челси» ожидаемый фаворит поединка за 1.49. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 6.60. Ничья выставлена букмекерами за 4.60.

Для «Челси» сейчас очень важно продолжить победную полосу, так как старт в АПЛ выдался смазанным и к команде остались вопросы.