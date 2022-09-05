«Торпедо» — «Ростов» : прогноз, составы, коэффициенты

Московскоеогласили стартовые составы команд на встречу 8-го тура РПЛ.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

Запасные: Довбня, Прошкин, Глойдман, Рязанцев, Померко, Султонов, Ле Таллек, Турищев, Коста.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 1.71, на успех «Торпедо» — 6.90, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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