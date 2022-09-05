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    Ле Таллек и Коста попали в запас «Торпедо» на матч с «Ростовом»

    «Торпедо» — «Ростов» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Московское «Торпедо» и «Ростов» огласили стартовые составы команд на встречу 8-го тура РПЛ.

    Марк Коста
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    Марк Коста

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

    Запасные: Довбня, Прошкин, Глойдман, Рязанцев, Померко, Султонов, Ле Таллек, Турищев, Коста.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 1.71, на успех «Торпедо» — 6.90, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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