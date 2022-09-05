В понедельник, 5 сентября, пройдет матч 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом». Встреча на арене «Химкр» начнется в 20:00 (мск). «Торпедо» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Август автозаводцы начали с домашнего поражения от «Химок» (1:3), за которым последовал выездной проигрыш «Оренбургу» (0:1).

После этого в отставку был отправлен главный тренер Александр Бородюк, а также президент и гендиректор клуба. Команду возглавил Николай Савичев, ранее работавший с молодежью.

Коэффициенты матча Торпедо — Ростов 1 4.15 X 3.55 2 1.88 Ставка

Дебютировал он неудачно, проиграв на выезде «Зениту» (0:2), а вернувшись домой «Торпедо» был разгромлен «Краснодаром» (1:4). В последнем матче черно-белые в рамках Кубка России уступили ЦСКА (0:2).

Календарь и таблица РПЛ

После 7 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 15-й строчке таблицы, обгоняя «Урал» по доп. показателям. Разница мячей 4-18.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина начала август с победы над «Оренбургом» (2:1) благодаря двум пенальти, после чего устроила выездную перестрелку с «Пари Нижний Новгород» (4:3).

Трехматчевая победная серия прервалась двумя домашними ничьими, сначала с «Сочи» (2:2), когда дончане ушли от поражения в компенсированное время, а потом и с ЦСКА (0:0).

В последнем матче «Ростов» в рамках Кубка России одержал домашнюю победу над «Динамо» благодаря дублю Голенкова — 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

С 13 очками после 7-х туров «Ростов» занимает 5-е место в таблице. Разница мячей 12-9, у Комличенко 4 гола, еще 3 у Полоза.

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.90, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ростова» — 1.97.

Команды встречались в Кубке России в 2021 году — «Торпедо» победило дома 2:0. До этого коллективы пересекались еще до вылета автозаводцев в 2015 году — дома «Торпедо» победило 2:1, а на выезде проиграло 0:1.

Ростов не проиграл в этом сезоне на выезде, но выиграл лишь один матч из 3. Прогноз: «Ростов» не проиграет низовой матч .