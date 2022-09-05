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    «Ростов» продлит черную полосу «Торпедо»?

    «Торпедо» — «Ростов». Ставка (к. 2.02) и прогноз на РПЛ 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Ростов»
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    «Ростов»
    В понедельник, 5 сентября, пройдет матч 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом». Встреча на арене «Химкр» начнется в 20:00 (мск). «Торпедо» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Сентября 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 20:00 Ростов Ростов
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    «Торпедо»

    Август автозаводцы начали с домашнего поражения от «Химок» (1:3), за которым последовал выездной проигрыш «Оренбургу» (0:1).

    После этого в отставку был отправлен главный тренер Александр Бородюк, а также президент и гендиректор клуба. Команду возглавил Николай Савичев, ранее работавший с молодежью.

    Коэффициенты матча Торпедо — Ростов

  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.88
  • Ставка
    •

    Дебютировал он неудачно, проиграв на выезде «Зениту» (0:2), а вернувшись домой «Торпедо» был разгромлен «Краснодаром» (1:4). В последнем матче черно-белые в рамках Кубка России уступили ЦСКА (0:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 7 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 15-й строчке таблицы, обгоняя «Урал» по доп. показателям. Разница мячей 4-18.

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина начала август с победы над «Оренбургом» (2:1) благодаря двум пенальти, после чего устроила выездную перестрелку с «Пари Нижний Новгород» (4:3).

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  • 29/08/2022

    • Трехматчевая победная серия прервалась двумя домашними ничьими, сначала с «Сочи» (2:2), когда дончане ушли от поражения в компенсированное время, а потом и с ЦСКА (0:0).

    В последнем матче «Ростов» в рамках Кубка России одержал домашнюю победу над «Динамо» благодаря дублю Голенкова — 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 13 очками после 7-х туров «Ростов» занимает 5-е место в таблице. Разница мячей 12-9, у Комличенко 4 гола, еще 3 у Полоза.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.90, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ростова» — 1.97.

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    Команды встречались в Кубке России в 2021 году — «Торпедо» победило дома 2:0. До этого коллективы пересекались еще до вылета автозаводцев в 2015 году — дома «Торпедо» победило 2:1, а на выезде проиграло 0:1.

    Ростов не проиграл в этом сезоне на выезде, но выиграл лишь один матч из 3. Прогноз: «Ростов» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.85 и ТМ 2,5 за 1.75.

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    «Торпедо» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» продлит черную полосу «Торпедо»?
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